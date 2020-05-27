Berat Albayrak canlı yayında gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulundu. Her fırsatta liyakattan dem vuran CHP 'lilerin skandal iftiralarına cevap veren Bakan Albayrak Öztrak'a eleştirerek,dedi.Erken seçim çığırtkanlarına cevap veren Bakan Albayrak Türkiye'nin 5 yılda 8 seçim yaşadığını ve seçimin 2023'te yapılacağını dile getirerek,dedi.Benim bu hayatta onur duyduğum iki unvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan 'ın damadı olmak. Birincisi ömrü hayatını davası uğruna vakfetmiş, mücadele namına evlatlarını her türlü fedakarlık yaparak yetiştirmiş.

İkincisi Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesinin damadı olmak bir şeref. Birilerinin ilişkisi siyasettir. Siyasi bir ilişkim yok. Benimkisi gönül ve dava ilişkisi. Bugün çok sevdiğini iddia edenler yarın menfaati uyuşmayınca giderler. Bizimki ölümüne. Dava noktasında ölümüne bir ilişki. Böyle bir ilişkide damat olmak benim için gurur duyulacak bir husus. Birilerinin küçümsemek için söyledikleri benim için gurur.