İŞTE ÖZTRAK AİLESİNİN DEVLETTEKİ SERÜVENİ

Babası Orhan Öztrak 1962'de İsmet İnönü, 1975'te ise Bülent Ecevit tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 1963'te ise yine İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

"BOL İÇKİ VE SİGARA İÇİLİR İNŞALLAH" DİYEREK BAR AÇTI

Orhan Öztrak'ın görevde olduğu dönemde CHP fabrika değil snack-bar açılışı yaparken, Öztrak ise açılışlarda boy göstererek "bol içki ve sigara içilir İnşallah" ifadelerini kullanıyordu.