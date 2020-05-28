FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bir numaralı ismi firari Adil Öksüz'ün yeğeni İsmail Öksüz'ün de FETÖ'nün 'asker imamı' olduğu ortaya çıktı. Muğla'da öğretmenlik yapan İsmail Öksüz'ün ildeki askerlerden sorumlu 'asker imamı' olduğu, örgüt adına himmet topladığı anlaşıldı.

İsmail Öksüz'ün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye ulaşıldı. Öksüz ifadesinde örgüt ile ilgili her şeyi tek tek itiraf edip bütün ilişkilerini deşifre etti.

Öksüz ifadesinde şunları söyledi: "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ben bu terör örgütü ile daha önceden tamamen dini inançlarım doğrultusunda iyi niyetli bir şekilde temasım oldu. Yapmış olduğum tüm faaliyetleri Allah rızası için iyi niyetim ile vatana millet hizmet için yapmış bulunmaktayım. Bu yapının sonradan terör örgütü şekline bürüneceğini devlete başkaldıracağını tahmin etmedim. Bu sebepten dolayı kendimi de terör örgütü tarafından kullanılmış ve kandırılmış hissediyorum.





MUĞLA'DAKİ SUBAYLARLA BİREBİR SOHBET

İfademde bu faaliyetleri kimlerle görüştüğüm ya da kimlerle temas kurduğumu ayrıntılı olarak isim isim vererek anlattım. Ben ByLock programını yükleyip kullanıp kullanmadığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ben Muğla ilinde görev yapan subaylar ile birebir görüşüp sohbetler yapmaktayım. Bu buluşma ve sohbetler genellikle ayda bir kez oluyordu. Muğla'ya tayin olan ya da yeni gelen subayları benle Aydın ilinden gelen Mesut Musa Gazioğlu isimli kişi benle tanıştırırdı. İlk sohbet beraber olurdu.

Daha sonraki sohbetleri benim kendi evimde yapardık. Bu sohbetler de Kuran-ı Kerim okur cevşen Salih Suruç'un kitapları bazen de Fetullah Gülen'in kitaplarını okurduk. Yine İzmir'den ismini Fatih diye bildiğim bir kişi de yeni gelen subaylarla beni tanıştırırdı. Tanışmalarımız Mesut ve Fatih adlı kişilerin filan tarihte filan yerde filan kişi ile görüşeceksin şeklinde oluyordu. Görüştüğüm kişiler ise önceden bunu bildikleri için buluşup tanışıyorduk.

Muğla ilinde görev yapan Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olarak görüştüğüm kişiler emniyetteki fotoğraf teşhis tutanağında da belirttiğim Muğla Jandarma'da Teğmen olarak çalışan İsmail Delioğlu, Muğla Jandarma'da Teğmen olarak görevli Mücahit Akdeniz, Muğla İl Jandrma Komutanlığı'nda Üsteğmen olarak çalışan Salih Yıldırım, Bodrum Jandarma'da Üsteğmen olarak çalışan Sami Ünal, Muğla Jandarma'da teğmen olarak görevli Arif Ayyıldız, Fethiye İlçe Jandarma'da çalışan Muhammed Koç, Bodrum Jandarma Komutanlığı'nda çalışan Teğmen Necip Uzun, Bodrum Jandarma'da Teğmen olarak çalışan Çağlar Arısoy'dur. Bu şahıslarla birebir görüşüyordum.

Van'dan öğretmen olarak Muğla'ya tayini çıkan Ferhat Çınar ile beni daha önce bahsettiğim Mesut Musa Gazioğlu tanıştırdı. Ferhat isimli kişinin terör örgütü içerisinden tam olarak görevinin ne olduğunu bilmiyorum. Kendisi ile öğretmenlikten ihraç edilmem sonrası itiraz dilekçelerini hazırlamak için daha sık görüştük.

DÜZENLİ HİMMET TOPLAMIŞ

Bu görüştüğüm subaylardan düzenli olarak himmet parası toplardım. Bu subaylar kendileri zarf içerisinde himmet paralarını bana verirlerdi. Ben de bu zarfları ve paraları vermeyenlere bu paraları vermesi için hatırlatmalarda bulunurdum. Bu paraları ben zorla almıyordum. İçlerinden bazıları vermezdi. Bazıları ise ben unutursam sen hatırlar derlerdi.

Görüşmelerimizde bazıları telefonunu yanına almazdı. Bazıları ise alırdı. Benim telefonum genellikle yanımda idi. Ben 2008 yılında Muğla'ya tayin olarak geldim. 2012 yılından beri Muğla ilindeki subaylarla görüşmelerim başlamıştır. Öğretmen olarak Muğla'daki Fetullahçı öğretmenleri ya da sorumlularını bilmiyorum. Ben 15 Temmuz sonrası kendimi kandırılmış hissettim. Tüm bu faaliyetlerimi iyi niyet ile yapmıştım. Tüm bu yaptıklarımdan pişmanım"

İsmail Öksüz'ün eşinin de Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen KPSS'deki soru hırsızlığı soruşturmasında şüpheli olduğu öğrenildi.



HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH