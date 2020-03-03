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Karlov suikastinde itirafı!

’nın Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti hakkında açılan davada 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. ’nün mahrem imamı olan Salim Z. Duruşmaya damga vuran itiraflarda bulundu. Salim Z. FETÖ'nün kritik firari ismi 'ün "MİT elemanı" olduğuna dair sahte angaje formunu kendisinin hazırladığını belirterek, "Ubuntu isimli bir işletim sistemi var. Ben, o belgeyi bu sistemle yaptım" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 13:13
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 13:26
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Karlov suikastinde Adil Öksüz itirafı!

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Bazı sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevleriden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. 'nün mahrem imamı olduğu belirtilen Salim Z., mahkemede tanık olarak dinlendi. Darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı verildiğini ve firari olarak yaşamını sürdürdüğünü belirten Salim Z., 2016-2019 tarihleri arasında FETÖ'nün gaybubet evlerinde saklandığını, 3 veya 4 kere saklandığı evi değiştirdiğini söyledi. Aynı evde saklandığı örgüt mensubu kişilerle polise teslim olduğunu ifade eden Salim Z., itirafçı olarak örgüt üyesi olduğunu bildiği yaklaşık 200 ismi yetkili mercilere bildirdiğini kaydetti.



"SAHTE ANGAJE FORMUNU BEN HAZIRLADIM"
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten FETÖ'nün sivil sorumlularından firari 'ün "MİT elemanı" olduğuna dair sahte angaje formunu kendisinin hazırladığını söyleyen Salim Z., "Ubuntu isimli bir işletim sistemi var. Ben o belgeyi bu sistemle yaptım" dedi.


"Talimat üzerine başka bir cemaatin sohbetlerine katıldım" Salim Z., "17-25 Aralık sonrası örgüt abileri tarafından örgüt mensuplarına 'renklendirme' adı verilen kendilerini farklı cemaat ve gruplarda göstermeleri için talimat geldi. Talimat üzerine ben de başka bir cemaatin sohbetlerine katıldım" ifadelerini kullandı.
Duruşmaya, verilen aranın ardından devam edilecek.

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