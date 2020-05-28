15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün?

Gündemde en çok araştırılan konular arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği yer alıyor. 15-20 yaş grubu ve 0-14 yaş grubu gençlere ülkemizdeki corona virüs vakalarından dolayı hem onları korumak hem de hastalığın yayılma hızını azaltmak amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı, peki yasak kalkacak mı? Belli bir gün ve saatte gençlere dışarı çıkma izni veriliyor, peki 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?
"ONLARIN BEKLENTİLERİNİ EN AZ ONLAR KADAR TAŞIYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Dün gece itibariyle sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."
0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
0-14 yaş grubu bugün (27 Mayıs Çarşamba) saat 11.00 – 15.00 aralığında sokağa çıkabilecek. Çocukların maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekecek.
15-20 yaş arası ise 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arasında dışarı çıkabilecekler.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
30-31 MAYIS TARİHLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kabine toplantısının ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor.