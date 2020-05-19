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    • 19.05.2020 13:24
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    Son dakika: FETÖ firarisi ’ün kayınpederi koronavirüsten öldü

    Son dakika haberi... 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, FETÖ firarisi ’ün kayınpederi , 'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    FETÖ firarisi Öksüz’e korona şoku!

    FETÖ/PDY'nin firari imamı 'ün Akyazı'da yaşayan kayınpederi , 2 hafta önce rahatsızlandı. Götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor olan Cevat Yıldırım dün gece hayatını kaybetti.

    ÖKSÜZ'ÜN OTOMOBİLİ GARAJINDA BULUNMUŞTU
    Adil Öksüz'ün firar etmeden önce evine geldiği ve 34 SIR 49 plakalı otomobilini garajında bıraktığı kayınpeder Yıldırım, tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, damadının 'in "talebesi" olduğunu ve nereye gittiğini bilmediğini iddia etti. Ailesinin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını savunan Cevat Yıldırım, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava halen, itiraz üzerine gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor.

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