GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Sosyal medyada Elazığ, Erzincan ve Trabzon'a göktaşı düştüğü iddia ediliyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü.

Düşen cismin göktaşı olduğu iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.