65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?



65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Yaşlı vatandaşlarımız için de yeni hafta sokağa çıkma izninin ne zaman olacağı ise henüz belli değil.



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.

Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklamanın bugün görüşecel toplantı sonrası yapılması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?



Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor

(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.