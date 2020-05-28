Gündemde en çok araştırılan konular arasında 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Soruları yer alıyor. Corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizde 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda ayrıntılar netleşecek ve sokağa çıkma yasaklarının ne zaman sona ereceği belli olacak. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitecek mi yoksa devam edecek mi? Bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…
"ONLARIN BEKLENTİLERİNİ EN AZ ONLAR KADAR TAŞIYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Dün gece itibariyle sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Yaşlı vatandaşlarımız için de yeni hafta sokağa çıkma izninin ne zaman olacağı ise henüz belli değil.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.
Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklamanın bugün görüşecel toplantı sonrası yapılması bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor
(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.
30-31 MAYIS TARİHLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kabine toplantısının ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor.