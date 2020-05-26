İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü tarafından yalanlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.

AYSEVER: "BU YANILGIYSA ÖZÜR DİLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Enver Aysever; Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" şeklindeki soru sordu.





ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."

İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK

Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" ifadelerini kullandı.

ONGUN: "FAZİLET DURAĞI'NDAN ŞOFÖRÜN UYARISINA RAĞMEN BİR ANDA 47 YOLCUNUN BİNDİ"

Murat Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savunmuştu.

Ongun; söz konusu otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü ise toplamda 71 yolcunun bindiğini ileri sürdü. Söz konusu iddiayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündeme getirdi.





İMAMOĞLU, FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 KİŞİNİN BİNDİĞİ YALANINI SAVUNDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da; Twitter hesabından Murat Ongun'un 7 paylaşımını etiketledi ve ''Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım'' iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU: "OTOBÜSE BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM. KANIM DONDU"

Ekrem İmamoğlu, 30 Mart sabahı FOX TV'de canlı yayına çıktı ve otobüse binen yolcuları hedef aldı. İmamoğlu, "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.

İBB: "EKREM İMAMOĞLU'NU KARALAMAK İÇİN YAPILAN BU ORGANİZE KÖTÜLÜK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de resmi internet sitesinden açıklamada bulundu ve "Hiçbir Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanmayan hareketliliğin sokağa çıkma oranının yüzde 90 azaldığı İstanbul'da bugün gerçekleşmesi şüphe ile karşılanmıştır. Ülke olarak küresel bir salgının yarattığı büyük sorunlarla el ele mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz" iddiasında bulundu.

BAŞSAVCILIK; İBB, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN 5 YALANINI TESPİT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

BAŞSAVCILIK: "İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapılan şikayetin, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan basın açıklamasının ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ulusal basında yer alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

İBB: "22 MART PAZAR GÜNÜ 1 YOLCU BİNDİ" DEDİ AMA OTOBÜSE 57 YOLCU BİNMİŞ!

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; "62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Başsavcılık; 22 Mart 2020 günü söz konusu otobüse 1 yolcunun değil 57 yolcunun bindiği bildirildi.

YOLCULAR; İŞÇİ, ESNAF VE VARDİYALI ÇALIŞAN KİŞİLER..

Başsavcılık; otobüs içerisinde gözüken kişilerin organize bir şekilde ve zorla otobüse bindikleri iddiasının da gerçeği yansıtmadığı tespit etti.

62 nolu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden ve ifadeleri alınan yolculardan bir kısmının özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf olduğu, büyük bir kısmının vardiyalı olarak çalışan kişiler oldukları ve vardiya saatlerine tekabül ettiğinden ise gitmek için veya evlerine dönmek için bu hattı kullandıkları bildirildi.

Söz konusu kişilerin ikametgah ve işyeri bilgilerinin bindikleri duraklarla uyumlu olduğu ve birbirleriyle irtibatlı olduklarına veya organize şekilde hareket ettiklerine dair herhangi bir veriye rastlanmadığına dikkat çekildi.







2 DURAKTA TOPLAM 41 KİŞİNİN BİNDİĞİNE İDDİASI DA YALAN

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; 72 duraklı 146 no'lu Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu bindiği ve Pazar sabahı 06:15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüse bindikleri iddiasından da gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Takipsizlik kararında; "İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı olmadığı anlaşılmıştır" denildi.



22 MART PAZAR GÜNÜ 31 YOLCUNUN OTOBÜSE BİNDİĞİ DE YALAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Boğazköy-Bakırköy hattında 15 Mart Pazar günü aynı saatlerde toplam 51 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu ve 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu bindiği, 29 Mart Pazar günü binen yolcu sayısının önceki tarihlere göre oldukça fazla olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarih, 2020/1446 sayılı yazısı ekindeki belgelerde, 22 Mart Pazar günü aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcu bindiğinin anlaşıldığı, 31 yolcu rakamının ne şekilde bulunduğunun anlaşılamadığı bildirildi.



Kararda; geriye yönelik 3 aylık veriler incelendiğinde Pazar günleri aynı saatlerde 29 Aralık 2019 günü 75 yolcu, 19 Ocak 2020 günü 70 yolcu, 26 Ocak 2020 günü 76 yolcu, 9 Şubat 2020 günü 68 yolcu, 16 Subat 2020 günü 69 yolcunun taşındığına dikkat çekildi.

Kararda; "29 Mart Pazar günü taşındığı belirtilen yolcu sayısının hatta taşınan rutin yolcu sayısına uygun olduğu, o gün için özellikle yoğunluk yaratılmaya çalışıldığına ilişkin sayısal bir verinin bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

İMAMOĞLU, ONGUN VE SAYMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci; 29 Mart Pazar günü görev yapan 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle kendisine ve otobüse binen yolculara hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mücahit Birinci; fotoğrafı çeken vatandaşı "tescilli trol", otobüse binen vatandaşların tamamını "parayla tutulmuş troller" olarak gösteren ve şahsını hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ve Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



"İMAMOĞLU VE ONGUN, OTOBÜS SEFERLERİNİ AZALTARAK TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATTI"

Mücahit Birinci; suç duyurusunda koronavirüs salgını sırasında toplu taşıma sefer sayılarını yüzde 50 oranında azaltan, tramvay vagonlarını da 8'den 4'e indiren Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.



HAKARET, İFTİRA, HALKI KİN VE NEFRETE SEVK ETME SUÇU

Mücahit Birinci suç duyurusunda; sosyal-görsel medya yolu ile kişilik haklarının ağır surette ihlal, hakaret, iftira, halkı kin, nefret, öfke ve düşmanlığa sevk etme, toplum sağlığını tehlikeye atma ve halkı aşağılama suçunu işlediği iddia edilen Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz'ın cezalandırılmasını talep etti.

Suç duyurusunda; suça iştirak eden diğer gerçek ve tüzel kişi yayın organlarının genel yayın yönetmenlerinin de cezalandırılmasını istedi.

KENAN KIRAN/SABAH