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    Son dakika: duyurdu! Öğretmenler için idari izin 'a kadar uzatıldı!

    Son dakika haberleri... Bakanlığı’nca 81 il Valiliği’ne gönderilen resmi yazı ile öğretmenlerin 'a kadar idari izinli sayılacakları bildirildi. İdari izin süresi resmi yazı ile birlikte uzatılmış oldu.

    MEB duyurdu: 19 Haziran'a kadar uzatıldı!

    Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ilin Valiliği'ne gönderilen yazıya göre, öğretmenler için idari izin 'a kadar uzatıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 il Valiliği'ne gönderilen resmi yazı ile öğretmenlerin 19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacakları bildirildi. İdari izin süresi resmi yazı ile birlikte uzatılmış oldu.

    19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacak öğretmenlerin aylık okuttukları ek ders ücretlerini kesintisiz alacakları öğrenildi.

    İşte o yazı:

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ-SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: MEB duyurdu! Öğretmenler için idari izin 19 Haziran'a kadar uzatıldı!
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