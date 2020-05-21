İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimize, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bugün saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, 81 il valiliğine "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" konulu genelge gönderilmiştir ve hemen ardından 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden seyahat izin belgesi başvuru yapabilmesi için e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirilmiştir.





Ayrıca izin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri POLNET üzerinden otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmektedir. Bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Bu kapsamda bugün saat 11.30 itibarıyla; başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 29.527'dir. Refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı, 62.949'dur.

Bu başvurulardan e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvuru sayısı 12.327, refakatçileri dâhil bu sistem üzerinden onaylanan toplam kişi sayısı 25.247'dir.

ALO 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 17.200, refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı 37.702'dir.

E-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Hattı seyahat izin belgeleri ile ilgili 24.00 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. 65 ve yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden, gerek e- devlet şifresi olanların e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden gerekse e-devlet şifresi olmayanların ise ALO 199 Vefa Destek Hattı sistemi üzerinden kolay bir şekilde seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.''