Bakan Koca, HES koduyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak" dedi. Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi.. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.
Bakan Koca'nın HES kodu ile ilgili yaptığı son dakika açıklamaları şöyle;
Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kod alınacak. HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.
Herkese özel bir kod olacak. Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ile bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.
HES KODU İLE YOLCULUK
Koca uygulamayla ilgili şöyle konuştu: "HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.
KONTROLLERİ FİRMALAR YAPACAK
Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacının çok olduğunu biliyoruz. Yeni hastaneler ciddi manada yoğun bakım sorununu çözecek."
HES KODU NEDİR?
HES kodu mobil uygulama üzerinden alınarak seyahat izni sağlayan bir kod olacak. Herkese özel olarak düzenlenecek kod ile vatandaşlar seyahatlerinde rahatlık yaşarken bir yolcuya hastalık bulaşması durumunda, hastanın takibi kolayca yapılabilecek. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanımı durumunda hayatımız kolaylaşacak.
HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına gelecek özel bir kod sistem tarafından üretilecek. Bu kod ile öncelikli bir tarama yapılacak ve yolcunun izninin verilip verilmeyeceğine karar verilecek. HES Kodu kullanılarak uçak ve tren seyahati yapabilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Belgeyi almak için öncelikle yukarıdaki bağlantıya tıklamanız gerekiyor.
- Öncelikle TC kimlik NO ve e devlet şifresiyle sisteme giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığı sekmesi altında bulunan "e-başvuru" kısmına giriş yapın.
- Başvuru türü kısmında "Seyahat İzin İşlemleri" işaretleyin.
- Belge türü kısmında ise "Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi" seçeneğini işaretleyin.
- Son olarak hangi ile bağlıysanız, o ilin valiliğini işaretlemeniz gerekiyor.
- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.