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    • 21.05.2020 12:22
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    'ndeki renk değişimi endişe yarattı!

    'nın Nallıhan ilçesinde yer alan 'nün yüzeyinde beyaz tabaka oluştu. Çevre halkının dikkatini çeken renk değişimi Çevre ve 'nın Alo 'na bildirildi. tan kaynaklanabileceği konusunda endişe eden balıkçılar, canlılara zarar vermemesi için gölde çalışma yapılmasını istiyor.

    Göldeki ilginç görüntü!

    'nın Nallıhan ilçesinde yer alan 'nün yüzeyinde oluşan beyaz renkli tabaka, endişe yarattı.
    Nehri'nin kollarından olan Gökçekaya Baraj Gölü'nün yüzeyindeki renk değişimi çevre halkının dikkatini çekti. Bir süredir gölün yüzeyini kaplayan beyaz renkli tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, durumu Çevre ve 'nın Alo 'na bildirdi. Gölde balıkçıklık yapan vatandaşlar, olabileceğinden endişe ettiklerini belirttikleri beyaz tabakanın, göldeki canlılara zarar vermemesi için çalışma yapılmasını istiyor.

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