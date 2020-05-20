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    Son dakika: ndan kritik toplantı! Bakan Koca açıklama yapacak

    Son dakika haberine göre saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

    Bilim Kurulundan kritik toplantı! Gözler 16.00'da...

    saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

    BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME TAKVİMİ
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında Ramazan Bayramı sonrası normalleşme takviminin de ele alınması bekleniyor. Bayramda 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin görüşmelerin yapılacağı toplantının ardından, bazı tavsiye kararlarının alınması bekleniyor.

    Kafeler, çay bahçeleri, oteller, şehirler arası ulaşım, uçuş takvimi ve camilerin açılmasıyla ilgili konuların masaya yatırılacağı toplantıda süreçlerle ilgili tarihlerin belirlenebileceği öğrenildi.

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