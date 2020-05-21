



KOCA: SAĞLIK BİLGİSİ DÜNYADA KARŞILIKLI BİR HAKTIR

Bakan Koca, Covid19 salgınının sadece sağlığı değil, hayatın her alanını etkilediğini, HES Kodu'nun yaygın kullanılmasının hayatı kolaylaştıracağını, güvenli hale getireceğini söyledi ve "hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken, bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi dünyada karşılıklı bir haktır. Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir." dedi.

HES Kodu Nedir?

HES Kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirlerarası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Covid19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.

Öncelikle seyahatlerde kullanılacak olan uygulama ile vatandaşların, uygulama üzerinden alacakları kodları kullanarak, sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre onay verilecek. Seyahati gerçekleştirilen kişinin seyahat sonrasında pozitif olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yolculuk sırasında temas ettiği kişiler uyarılacak ve filyasyon uygulamasına başlanacak.