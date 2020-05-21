Son dakika: İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı. İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor... Camideki 'Çav Bella' provokasyonuna destek olan CHP'li Banu Özdemir, Kobane terör eylemlerine de sahip çıkmış! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de 'Çav Bella'cı çıktı!