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    • 21.05.2020 19:48
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    Son dakika: İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonunda bir kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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