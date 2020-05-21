İzmir'de merkezi ezan sistemine sızan kişiler, cami minarelerinden İtalyan partizanların söylediği "Çav Bella" isimli şarkıyı dinletti. Yaşanan skandal sonrası CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de provokasyona alkış tutarak, sosyal medya hesabından o camilerin görüntülerini paylaşıp adeta kutlama yaptı.



Özdemir, söz konusu paylaşımlarının ardından, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük" ifadelerini kullandı.



İŞTE O PAYLAŞIMLAR

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, cami minarelerinden "Çav Bella" şarkısının dinletmesini dört tweet atarak duyurdu. Özdemir, dört ilçedeki camiden şarkının dinletildiğini gösteren videolar paylaştı ve paylaşımlarına müzik notaları ekledi.

KOBANE TERÖR EYLEMLERİNE DE DESTEK OLMUŞ

Camideki "Çav Bella" provokasyonuna alkış tutan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in Kobane ile ilgili terör eylemlerine de destek olduğu öğrenildi. 6-7 Ekim olayları olarak da bilinen terör eylemlerinde Yasin Börü de dahil olmak üzere çok sayıda vatandaşımız katledilmişti. Banu Özdemir'in bu olaylara, "Kobane'de direnen kadınlara bin selam" yazılı duvar önünde poz vererek destek çıktığı ortaya çıktı.

"Kobane de direnen kadınlara bin selam" sözlerindeki kadınlar terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasında yer alan kadınlar olduğu biliniyor.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu fotoğrafın ardından CHP'li Banu Özdemir, kısa süre sonra sosyal medya hesabını kapattı.

Takvim.com.tr/Özel haber