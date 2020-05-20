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    • 20.05.2020 20:47
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    Terör örgütü DHKP-C propagandası yapan tutuklandı

    Sosyal medya hesabında “suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan hakkında savcılığı yaptığı itiraz kabul oldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kulaçoğlu Ayvalık’taki evinde yeniden gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. İşte 'tan 'ın haberinin detayları...

    O provokatör tutuklandı

    adıyla kurduğu sosyal medya hesabı ile "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    17 Mayıs'ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, dün tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakılmışlardı.

    YENİDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI
    Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına savcılığın yaptığı itiraz karara bağlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Taylan Kulaçoğlu'nun tekrar gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI
    Kulaçoğlu da sosyal medya hesabından, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum !" dedi. Adliyeye götürülen Kulaçoğlu çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Taylan Kulaçoğlu, DHKP-C terör örgütü propagandası yapılan İsimsizler Hareketi isimli bir sosyal medya hesabı kurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Taylan Kulaçoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Kulaçoğlu, 17 Mayıs'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu hakkında 'Örgüt propagandası suçlaması bulunuyor.

    ATAKAN IRMAK / SABAH

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