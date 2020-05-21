Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2020 21:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2020 21:26
    ABONE OL

    Son dakika: 'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'ın Reyhanlı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde yapılan aramada tampona gizlenmiş 171 paket içerisinde 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.



    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille kaçmaya çalışan ve kaza yapınca yakalanan şüphelinin aracında 34 kilo 250 gram esrar bulundu.



    Reyhanlı ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mahmut Ekmen Caddesi'nde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan M.Ş'yi gözaltına aldı.



    Kovalamaca sonucu bir polis memuru iki araç arasında kalarak, hafif yaralandı.

    Bu arada, araçta narkotik köpeği "Akrep" ile yapılan arama sonucu 171 paket halinde toplam 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.



    Şüpheli M.Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
    Haberler Güncel Son dakika: Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri