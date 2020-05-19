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    • 19.05.2020 23:34
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

    Son dakika haberine göre, Başkan sosyal medya hesapları üzerinden ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
    Başkan sosyal medya hesapları üzerinden ile ilgili bir paylaşımda bulundu.





    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.



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