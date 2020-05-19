TELE 1 ekranlarında Ekrem İmamoğlu'na hayretler uyandıracak ve basın yayın etik ilkelerini hiçe sayacak şekilde methiyeler dizen Sedef Kabaş'ın sicili kabarık olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından darbeyi protesto eden ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan vatandaşa paylaşım yaparak hakaret eden bir iletiyi retwetleyen Sedef Kabaş, "Salladığın bayrak evinden çıkmamanı, örtünmeni, kocanın seni dövmesini emrediyor sayın beyni kıt arkadaşım''iletisini takipçileri ile paylaşmıştı.

Tele1 ekranlarından Yandaşlıkta çığır açan Sedef Kabaş, 12 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'daki DEAŞ terör saldırısına "Sultanahmet Meydanı'nda patlama. Terör adım adım İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" demişti.

17 ARALIK SAVCISI HAKKINDA TWEET ATMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün savcısı Celal Kara'nın başlattığı 17 Aralık 2013'teki yargı darbesi için takipsizlik kararını verdiğini iddia ettiği İstanbul eski Başsavcısı Hadi Salihoğlu için Kabaş 30 Aralık 2014 tarihinde bir ileti atmıştı. Bu iletisinde "Bu adamı asla unutmayın! 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı Hadi Salihoğlu" demişti. Kabaş,17/25 Aralık sürecinde FETÖ'cü militanlarla birlikte hareket etmişti.

FETÖ BASINI DESTEK VERMİŞTİ

2014'te gözaltına alınan Kabaş, "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme" suçlarından yargı önün e çıkmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün başta Zaman ve Samanyolu olmak üzere gazete ve televizyonları o dönem Sedef Kabaş'ı desteklemişti.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Sedef Kabaş geçen yıl "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

DAMLA KAYA / SABAH