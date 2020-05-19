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    • 19.05.2020 19:50
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    'dan mesajı

    Başkan Erdoğan'ın eşi , Twitter hesabından dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, gecenin bereketinden istifade edebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

    Başkan 'ın eşi , Twitter hesabından dolayısıyla paylaşımda bulundu.

    Emine Erdoğan paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, gecenin bereketinden istifade edebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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