Bu gece rahmet gecesi | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile 11 ayın sultanı Ramazan





Bu gece neler oldu?



Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.



Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyz ve fazilet itibariyle denk sayılır.



Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.



Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.



Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerinde lideri olan Hz Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in (as) inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Be ne denli bir kayıp ve hüsran.



Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.