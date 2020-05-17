THY 19 Mayıs bileti sosyal medyanın konusu oldu. Birçok vatandaş THY 19 Mayıs özel uçuşuna katılmak için online bilet almak için araştırma yapıyor. Peki THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? İşte THY 19 Mayıs uçuşuna kayıt olmak için başvuru linki ve detayları... Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek. Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.
THY 19 MAYIS ÖZEL UÇUŞU NEDİR?
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. Tarihiyolculuk.com sitesinden bilet için başvuru yapılabiliyor.
TÜRK HAVA YOLLARI 19 MAYIS'A ÖZEL TARİHİ YOLCULUK NEDİR?
Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarihi yolculuk uçuşu için binlerce vatandaş internet aracılığı ile araştırmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda yapılacak olan TK1919 sefer numaralı uçuşa evlerinden destek vermek isteyen vatandaşlar Milli Mücadele'nin 101. Yılında THY hatıra bileti ile kampanyaya katılım sağlıyor.
Türk Hava Yolları resmi sitesinde yaptığı açıklama şöyle;
"19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere,
Samsun'a uçuyoruz.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.
Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"
23 Nisan'nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı'ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan'ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'dan Millî Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
TARİHİ YOLCULUK KAYDI NASIL YAPILIR?
Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek. Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.
19 MAYIS NEDİR?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
THY TARİHÇE
1957 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları filosunda 19 adet DC-3 ve 7 adet yolcu uçağı, 2 adet kargo uçağı olmak üzere toplam 28 adet uçak vardı. Pistonlu motorlardan tepkili motorlara geçilerek sivil havacılık tarihinde yeni bir dönem açıldı. Taşınan yolcu sayısı 1956 yılına göre iki kat artarak 394 bine ulaştı. 1960'da 6 adet F-27 uçağı da filoya katılmış oldu. Tüm bu gelişmeler, havacılık sektörüne adeta bir yağmur olup yağıyordu.
AİLE HIZLA BÜYÜYORDU
THY 40 yıl önce 24 personel ile başlayan yolculuğuna, 4 bin 437 kişilik dev bir aileyle devam ediyordu; 180 bin TL'lik bütçe 1968'de 200 milyon TL'ye yükselmişti. Her geçen gün uluslararası yeni uçuşlar ekleniyor, filosu ve bütçesi hızla büyüyordu. İlklerine ilk demeyen THY, Avrupa'nın ilk McDonnell Douglas DC-10 uçağını satan alan firma olarak bir kez daha adını tarihe yazdırdı.
ULUSLARARASI HAVAYOLU KURULUŞU
THY sadece yaptığı yatırımlarla değil, müşteri memnuniyetine servet katıyordu. Taşıdığı yolcuların en konforlu şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak için her türlü desteği veriyor, özel olarak ilgileniyordu. 1982 yılına gelindiğinde Türk Hava Yolları 27 uçak, 3 bin 909 koltuk ve 5 bin 735 personel sayısıyla uluslararası bir havayolu kuruluşu oldu. Günbegün devleşen hava yolu şirketi, gökyüzüne bir tarih çiziyordu.
Denizaşırı seferleri, Uzak Doğu uçuşları ile gündeme gelen THY'nin 1993'e gelindiğinde 55 dış ve 23 iç hat olmak üzere toplam uçuş noktası 78'e yükseldi.
YOLCU MEMNUNİYETİNDE ÜST DÜZEY KALİTE STANDARTLARI
Özel yolcu programları ve first class özelliğini de devreye sokan THY, dünyadaki herkesin dikkati çekmiş, tercih edilme standartlarında zirveye yükselmişti. 2012'de Avrupa'nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle 200'üncü uçağımızın gururunu yaşadı. Skytrax Ödülleri'nde yolcuların oylarıyla üst üste 5. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" Oscarı'nı kazandı. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi oldu. Ayrıca son günlerde, AVRUPA Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) verilerine göre Türk Hava Yolları uçaklarına 123 denetleme yapıldığı, denetlemeler sonucunda THY'nin Avrupa Birliği ülkelerinin havayollarına göre 3 kat daha güvenli olduğu belirlendi.