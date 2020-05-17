RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Milli Mücadele'nin 101. yılında THY ile Öykü Gürman da yerini aldı! İşte ünlülerin 'tarihi yolculuk' paylaşımları

Milli Mücadele'nin 101. yılında THY ile Öykü Gürman da yerini aldı! İşte ünlülerin 'tarihi yolculuk' paylaşımları

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Türk Hava Yolları'ndan tarihi yolculuk! Milli Mücadele'nin başlatıldığı günün üzerinden tam 101 yıl sonra TK1919 sefer sayısı ile İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek olan uçuş için Öykü Gürman da yerini aldı. 37 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, Instagram hesabından, "#TarihiYolculuk'ta yerimizi aldık. 🇹🇷 Milli Gururumuz #THY ile Milli Mücadelemizin 101. yılında #TarihiYolculuk ile istikametimiz Samsun." dedi. İşte ünlülerin 'THY ile tarihi yolculuk' paylaşımları...

17.05.2020 17:10 - Son Güncelleme: 17.05.2020 17:52
Milli Mücadele'nin 101. yılında THY ile Öykü Gürman da yerini aldı! İşte ünlülerin 'tarihi yolculuk' paylaşımları

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarihi yolculuk uçuşu için ünlülerden paylaşımlar gelmeye başladı. İşte Tamer Karadağlı'dan Öykü Gürman'a, Kerem Tunçeri'den Ümit Karan'a THY ile Milli Mücadele'nin 101. yılında tarihi uçuş paylaşımları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Mücadele'nin 101. yılında THY ile Öykü Gürman da yerini aldı! İşte ünlülerin 'tarihi yolculuk' paylaşımları

ÖYKÜ GÜRMAN

Milli Mücadele'nin 101. yılında THY ile Öykü Gürman da yerini aldı! İşte ünlülerin 'tarihi yolculuk' paylaşımları

DUNDA GÜRAY

Milli Mücadele'nin 101. yılında THY ile Öykü Gürman da yerini aldı! İşte ünlülerin 'tarihi yolculuk' paylaşımları
Milli Mücadele'nin 101. yılında THY ile Öykü Gürman da yerini aldı! İşte ünlülerin 'tarihi yolculuk' paylaşımları

ARDA TÜRKMEN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin
Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin