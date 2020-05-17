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Milli Mücadele'nin 101. yılında THY ile Öykü Gürman da yerini aldı! İşte ünlülerin 'tarihi yolculuk' paylaşımları

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Türk Hava Yolları'ndan tarihi yolculuk! Milli Mücadele'nin başlatıldığı günün üzerinden tam 101 yıl sonra TK1919 sefer sayısı ile İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek olan uçuş için Öykü Gürman da yerini aldı. 37 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, Instagram hesabından, "#TarihiYolculuk'ta yerimizi aldık. 🇹🇷 Milli Gururumuz #THY ile Milli Mücadelemizin 101. yılında #TarihiYolculuk ile istikametimiz Samsun." dedi. İşte ünlülerin 'THY ile tarihi yolculuk' paylaşımları...

17.05.2020 17:10 - Son Güncelleme: 17.05.2020 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





