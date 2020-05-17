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    • 17.05.2020 21:04
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    'nin savaş gemisi , Yunan basınında gündem oldu!

    Türk donanmasının amiral gemisi , basınında büyük yankı uyandırdı. helikopteri ile birlikte Yunan basınının gündemine oturan TCG Anadolu için "üstünlüğü şok edici" ifadelerine yer verildi.

    TCG Anadolu, Yunan basınında gündem oldu!

    Bu yıl faaliyete geçmesi beklenen Türk donanmasının amiral gemisi , 'da büyük yankı uyandırdı.

    YUNAN BASINI: TCG ANADOLU'NUN ÜSTÜNLÜĞÜ ŞOK EDİCİ
    Yunan basını, TCG Anadolu'ya geniş yer verdi. TCG Anadolu'nun Türk ordusunun yurtdışında operasyon yürütme yeteneğini artıracak amfibi yeteneklere sahip olduğunu aktaran Yunan basını Türk uçak gemisi karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

    Yunan basınında 'nin ilk yerli savaş uçağı için "Üstünlüğü şok edici" ifadeleri kullanıldı.

    ATAK HELİKOPTERİNE DİKKAT ÇEKTİLER
    TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi tek tek belirtildi. Star'ın haberine göre helikopterinin uçak gemisinde yer alacağı da vurgulandı.

    Haberde TCG Anadolu'nun Sedef tersanesindeki görüntülerine yer verildi.

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