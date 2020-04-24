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    • Yaşam
    • 24.04.2020 Gazete
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    Dr. ’nın ağabeyi 'e konuştu: Ölümüyle yıkıldık

    Dr. ’nın ağabeyi , yaşadığı tarifsiz acıyı ’e anlattı. Kalaycı, "Babamı ve kardeşimi kaybettim. Hangisine üzüleceğimizi bilemedik. Yavuz’un ölümüyle yıkıldık" dedi.

    Ölümüyle yıkıldık
    İstanbul Eyüpsultan'daki Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan (56), 22 Mart'ta Corona'ya yakalandı. Bir süre sonra babası Mehmet (83) ile annesi Narin de (81) aynı teşhisle hastaneye yatırıldı. Ancak babası 4 Nisan'da, annesi 8 Nisan'da hayata gözlerini kapadı. Solunum cihazına bağlanan ve 10 gün uyutulan iki çocuk babası Kalaycı ise 19 Nisan'da aramızdan ayrıldı.



    BİZİ UYARMIŞTI
    Doktor Kalaycı'nın 'daki ağabeyi (59) ise yaşadığı acıyı 'e anlattı: Yavuz, anneme ve babama çok düşkündü. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyordu. Salgın başlayınca, bizi 'Bu iş çok ciddi. Sakın dışarı çıkmayın, kendinizi koruyun' diye uyardı. Kendisi de hijyene çok dikkat ederdi. Çıplak elle hiçbir yere dokunmazdı. Babamın ve annemin öldüğünü söylemedik. İki hafta içerisinde üçünü de kaybettik. Yavuz'un iyileşmesini beklerken ölümüyle yıkıldık. Yeğenlerimiz bizim canımız, kanımız. Biz her zaman onların yanındayız. Süreç içerisinde hepsi bir anda hastaneye yatınca hangisine üzüleceğimizi bilemedik.


    Doktor Yavuz Kalaycı, ölmeden önce meslektaşlarına "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" demişti.

    HALİT TURAN


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