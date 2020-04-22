İstanbul'da Dr. Yavuz Kalaycı, 10 gün Coronavirüs ile mücadele etti. Virüs beynine sıçrayınca yoğun bakıma girdi. "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi" deyip can verdi. Gözyaşına boğulan meslektaşları, kural tanımayanlara seslendi: Siz hala evde sıkılıyor musunuz?
Doktorun vefat etme den önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu. Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenle meslektaşları tarafından anıldı. Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, "Çocuklarına sahip çıkacağız. Nişanca Aile Sağlığı Merkezinin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler" dedi.
BİZİM DE ÇOCUKLARIMIZ
Sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent, "Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan Coronvirüs, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Virüsle nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarından da acı haberler geliyor. İstanbul'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı'nın son mesajı yürekleri parçaladı. Mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı.
Doktorun vefat etme den önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu. Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenle meslektaşları tarafından anıldı. Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, "Çocuklarına sahip çıkacağız. Nişanca Aile Sağlığı Merkezinin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler" dedi.
BİZİM DE ÇOCUKLARIMIZ
Sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent, "Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptı.