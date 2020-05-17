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    • 17.05.2020 22:37
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    'a ve Hz. Muhammed’e hakaret eden , locası üyesi çıktı

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'a ve Peygamber Efendimize hakaret ettiği için gözaltına alınan çıktı. İşte SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberinin detayları...

    İslam düşmanı o provokatör mason çıktı

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile 'a ve Peygamber Efendimize hakaret eden fotoğrafçı çıktı.

    Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Twitter'dan İslam dinine hakaret eden paylaşımda bulunan Fırat Erez'i gözaltına almış ve şüphelinin emniyetteki sorgusuna başlanmıştı.

    Peygamber Efendimize ve Müslümanlara hakaret eden Erez'in ""üyesi olduğu tespit edildi.

    Şüpheli sorgusu ardından adliyeye sevk edilecek.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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