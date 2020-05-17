Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile İslam'a ve Peygamber Efendimize hakaret eden fotoğrafçı Fırat Erez mason çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Twitter'dan İslam dinine hakaret eden paylaşımda bulunan Fırat Erez'i gözaltına almış ve şüphelinin emniyetteki sorgusuna başlanmıştı.

Peygamber Efendimize ve Müslümanlara hakaret eden Erez'in "Özgür Masonlar Büyük Locası"üyesi olduğu tespit edildi.

Şüpheli sorgusu ardından adliyeye sevk edilecek.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH