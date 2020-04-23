Kovid-19 nedeniyle vefat eden Dr. Kalaycı'nın ismi görev yaptığı aile sağlığı merkezine verildi

Sağlık görevlileri, Corona ile cansiperane bir mücadele verdi. Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı da onlardan biriydi. 20 gün entübe olan Dr. Kalaycı (56), 19 Nisan'da yaşamını yitirdi. Son mesajı "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" olan doktorun ölümü, herkesi derinden etkiledi.
ÖRNEK VEFA
Kahraman doktorun adı, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır" dedi.
ADI HEP YAŞAYACAK
Dr. Yavuz Kalaycı'nın koltuğuna, dün fotoğrafı asıldı. Masası ise çiçeklerle donatıldı. Meslektaşları, gözyaşlarını tutumadı.
ÖRNEK VEFA
Kahraman doktorun adı, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır" dedi.
ADI HEP YAŞAYACAK
Dr. Yavuz Kalaycı'nın koltuğuna, dün fotoğrafı asıldı. Masası ise çiçeklerle donatıldı. Meslektaşları, gözyaşlarını tutumadı.