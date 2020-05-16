Ekrana çıktığında mangalda kül bırakmayan FOX TV sunucusu Fatih Portakal da villa sahibi çıktı. Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarlayı 2015'te alan Portakal'ın, imarsız araziye bir çiftlik evi ile 3 kaçak yapı kondurduğu anlaşıldı.
Portakal'ın tarla vasfındaki bu araziye diktiği binaların üçü kaçak olarak yapıldı. İmar Barışı sayesinde kayıt belgesi alıp sonradan yasal hale getirildi...
4 MİLYON LİRA
Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015'te yerleştikleri arazideki kaçak yapılar için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' alıp, İmar Barışı sayesinde bu 3 kaçak yapıyı yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Şu an Seferihisar Camikebir bölgesinde böyle bir arazi bulmanın neredeyse imkansız olduğu, buradaki imarsız arsa fiyatlarının metrekaresinin 300-350 liradan başladığı belirtildi. Tapuda Armağan Portakal adına kayıtlı olan Torlak Çiftliği'nin değerinin en az 4 milyon lira olduğu ifade edildi.
Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile sık sık kaçak çiftliğine giderek zeytin ağaçları ile ilgileniyor. Kangal köpeğini seviyor.