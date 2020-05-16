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    • 16.05.2020 Gazete
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    sunucusu da “kaçak”çı çıktı! ’deki çiftliğine 3 ruhsatsız yapı diktiği anlaşıldı

    Sözcü yazarı ve firari ’ın ardından sunucusu da “kaçak”çı çıktı. Portakal’ın ’deki çiftliğine 3 ruhsatsız yapı diktiği anlaşıldı.

    Ekrana çıktığında mangalda kül bırakmayan sunucusu da villa sahibi çıktı. Eşi ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarlayı 2015'te alan Portakal'ın, imarsız araziye bir çiftlik evi ile 3 kaçak yapı kondurduğu anlaşıldı.


    Portakal'ın tarla vasfındaki bu araziye diktiği binaların üçü kaçak olarak yapıldı. İmar Barışı sayesinde kayıt belgesi alıp sonradan yasal hale getirildi...

    4 MİLYON LİRA
    Çiftin '' adını verdikleri ve 2015'te yerleştikleri arazideki kaçak yapılar için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' alıp, sayesinde bu 3 kaçak yapıyı yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Şu an Seferihisar Camikebir bölgesinde böyle bir arazi bulmanın neredeyse imkansız olduğu, buradaki imarsız arsa fiyatlarının metrekaresinin 300-350 liradan başladığı belirtildi. Tapuda Armağan Portakal adına kayıtlı olan Torlak Çiftliği'nin değerinin en az 4 milyon lira olduğu ifade edildi.



    Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile sık sık kaçak çiftliğine giderek zeytin ağaçları ile ilgileniyor. Kangal köpeğini seviyor.


    Haberler Güncel FOX TV sunucusu Fatih Portakal da “kaçak”çı çıktı! İzmir’deki çiftliğine 3 ruhsatsız yapı diktiği anlaşıldı
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