Türkiye'nin en lüks tatil beldelerinde kaçak inşaatların arkasından solcu yazar, sunucu ve siyasetçilerin çıkması manidar karşılanıyor. Vatandaşın sırtından kazandıklarıyla kaçak yapılarda lüks hayat süren sözde hak arayıcıları ifşa olmaya devam ediyor. Halkçı geçinen sözde solcuların servet değerindeki bedellerle satın aldıkları lüks villalarda kaçak yapılaşmaya gittikleri tek tek ortaya çıkıyor. Yeri geldiğinde vatandaşa hakaret edip, milletin adamlarına yönelik yalan üstüne yalan üreten gazeteci ve siyasetçiler, Türkiye'nin en ballı arazilerine konarak kaçak inşaat yapmaktan çekinmiyor. Bodrum'da üzerine çöktüğü muhteşem manzaralı villasına 167,5 metrekarelik kaçak inşaat çıkan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bitez'de 4,6 milyon liraya satın aldığı muhteşem manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıktı. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın aldığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği tespit edildi. İmar affına başvuran Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle aldığı Yapı Kayıt Belgesi de iptal edilmiş ve villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.



KÖŞESİNDE HAK SAVUNUCUSU, KAÇAK VİLLASINDA RANT VURGUNCUSU

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, Bodrum Bitez'de eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villaya, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yaptığı belirlenmişti. Yılmaz Özdil, Bodrum Bitez Mahallesi'ndeki villayı 2 Mayıs 2017'de eşi Hülya Özdil adına Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya satın aldı. Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve işyeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim etti ve bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. Böylece imar planlarında ticari alan vasfı olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi.





ELEŞTİRDİĞİ İMAR AFFI DA KAÇAĞI DURDURMADI

Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142.5 metrekare iskânlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. Böylece 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu.





Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildi. 2018 yılında 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan "teras ve müştemilatın" İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi.





PORTAKAL'DAN 3 KAÇAK YAPI

Amerika sermayeli Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da İzmir Seferihisar'daki 8.3 dönümlük çiftlik evine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı. Portakal'ın, lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden olduğu kaydedildi. Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edildi. Portakal, Yılmaz Özdil'in villası için yaptığı gibi çiftliğin tapusunu eşi Armağan Portakal'ın üzerine çıkarttırmış.



EKRANDA VATANDAŞI KANDIR İZMİR'DE KAÇAK YAPI DİK

Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015 yılında yerleştikleri araziyi telle çevirdiği, sonrasında da açık mutfak ve oturma alanlarında yasalara uygun olmayan şekilde yapılaşmaya gittiği kaydedildi. İmar Barışı Yasası için 2019 yılında sosyal medya hesabından "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanan Portakal'ın, çiftlik evindeki kaçak yapılar için 2018 yılında zaman kaybetmeden harekete geçtiği de belirlendi. Portakal'ın çiftlik evine yerleştirdiği yaşam ve atölye binası gibi 3 kaçak yapı için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' alıp, İmar Barışı sayesinde bu 3 kaçak yapıyı yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Şu an Seferihisar Camikebir bölgesinde böyle bir arazi bulmanın neredeyse imkansız olduğu, buradaki imarsız arsa fiyatlarının metrekaresinin 300-350 liradan başladığı belirtildi. Tapuda Armağan Portakal adına kayıtlı olan Torlak Çiftliği'nin değerinin en az 4 milyon lira olduğu ifade edildi.





TARLA ÜZERİNE BİNA YAPTIRDI

İmar Kanunu gereğince imarsız olan tarlalar üzerinde yapılaşmaya izin verilmiyor ancak belli sınırlamalar dâhilinde tarlalara inşaat yapılabiliyor. Mevzuata göre; inşaat alanı katsayısının yüzde 5'den fazla olmaması, yapı inşaat alanları toplamının hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçmemesi, saçak seviyelerinin zeminden yüksekliğinin 6.5 metreyi ve 2 katını aşmaması gerekiyor. Yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile tarlaya ev inşaatı yapılabiliyor.





ORMANI VE HAZİNE ARASİNİ İŞGAL EDİP KAÇAK VİLLA DİKTİ

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem villasının ormanı ve hazine arazini işgal ettiği, bu bölüme havuz yaptırıldığı tespit edilmişti. Ormanı işgal eden Can Dündar'ın her fırsatta Türkiye karşıtlığı yaptığı için harekete geçmesi, sözde çevrecilik adına da Kaz Dağları ile ilgili sosyal medyadan duyarlılık kastığı söylemleri unutulmadı.



Kendi villası için çevre duyarlılığı göstermeyen Dündar'ın sözde Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamıyla ilgili çok sayıda tweet attığı anlaşıldı. Orman işgalcisi Can'a sosyal medyadan tepkide gecikmedi. MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Muğla Bodrum'da deniz manzaralı villasının havuz bölümünün devlet orman alanını 27 metre işgal ettiği tespit edildi.



ATAKAN IRMAK/SABAH