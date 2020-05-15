Yeni Asır muhabiri Metin Burmalı, skandalı ortaya serdi. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ile ilgili kaçak villa skandalı gündemdeki yerini korurken, Özdil gibi yine algı operasyonlarıyla tanınan FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da İzmir Seferihisar'daki lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edildi.