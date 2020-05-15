FOX TV'nin tetikçisi Fatih Portakal'ın "kaçak çiftliği"ne tepki yağdı! "Hırsız Portakal cevap ver"
Amerikan sermayeli FOX TV'nin tetikçisi Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'da bulunan 8,3 dönümlük milyonluk çiftliğinde 3 kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. Yeni Asır'ın ortaya çıkarttığı haberde, Fatih Portakal'ın kaçak yapılar için ekranlarda sıkça mesnetsizce eleştirdiği imar barışından faydalandığı öğrenilirdi. Sosyal medyada Fatih Portakal'ın ikiyüzlülüğünü suratına vuran vatandaşlar, skandala büyük tepki gösterdi.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villa haberi gündemdeki yerini korurken Yeni Asır Gazetesi yeni bir skandalı patlattı. Her fırsatta Türkiye'yi karalayan, yalan makinesi Fox TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'da bulunan çiftliğinde kaçak yapılar tespit edildi. Üstelik Portakal, her fırsatta eleştirip; yerden yere vurduğu imar barışından da yararlanmış. Yeni Asır'ın manşetten duyurduğu haber geniş yankı buldu, gündemi belirledi. Potakal'ın gerçek yüzünü gören hayranları ona yüz çevirdi, bir açıklama istedi. Vatandaşlar sosyal medyadan tepki yağdırdı.
Yeni Asır muhabiri Metin Burmalı, skandalı ortaya serdi. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ile ilgili kaçak villa skandalı gündemdeki yerini korurken, Özdil gibi yine algı operasyonlarıyla tanınan FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da İzmir Seferihisar'daki lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edildi.
Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015 yılında yerleştikleri araziyi telle çevirdiği, sonrasında da açık mutfak ve oturma alanlarında yasalara uygun olmayan şekilde yapılaşmaya gittiği kaydedildi. İmar Barışı Yasası için 2019 yılında sosyal medya hesabından "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar.
Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanan Portakal'ın, çiftlik evindeki kaçak yapılar için 2018 yılında zaman kaybetmeden harekete geçtiği de belirlendi. Portakal'ın çiftlik evine yerleştirdiği yaşam ve atölye binası gibi 3 kaçak yapı için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' alıp, İmar Barışı sayesinde bu 3 kaçak yapıyı yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Şu an Seferihisar Camikebir bölgesinde böyle bir arazi bulmanın neredeyse imkansız olduğu, buradaki imarsız arsa fiyatlarının metrekaresinin 300-350 liradan başladığı belirtildi. Tapuda Armağan Portakal adına kayıtlı olan Torlak Çiftliği'nin değerinin en az 4 milyon lira olduğu ifade edildi.
İmar kanunu gereğince imarsız olan tarlalar üzerinde yapılaşmaya izin verilmiyor ancak belli sınırlamalar dahilinde tarlalara inşaat yapılabiliyor. Mevzuata göre; inşaat alanı katsayısının yüzde 5'den fazla olmaması, yapı inşaat alanları toplamının hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçmemesi, saçak seviyelerinin zeminden yüksekliğinin 6.5 metreyi ve 2 katını aşmaması gerekiyor. Yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile tarlaya ev inşaatı yapılabiliyor.