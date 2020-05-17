CHP'li Söke Belediyesi'nde geçen hafta patlak veren kıyak skandalının ardından Yeni Asır, CHP ve İP'li üyeler arasında oluşturulan kirli ilişkiler çarkını da ortaya çıkardı. Yeni Asır'ın duyurduğu haberin ardından Söke Belediyesi'nde CHP'li Meclis Üyesi Ersin Solmaz'ın başkanvekili olduğu gün kendisi ve yakınlarına ait inşaatlara yapı kullanım belgesi verdiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı'na iletilen skandalla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından alınan jet kararla Solmaz, hem Meclis üyeliğinden hem de partiden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Solmaz'ı istifaya götüren skandalın ardından belediyedeki imarla ilgili yolsuzluk iddiaları gündeme taşındı. Solmaz'ın kendine ve yakınlarına ait inşaatlara usulsüz yapı kullanım izni verdiği belgede şantiye şefi olarak Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli'nin imzasının yer alması dikkat çekti. Solmaz'ın şirketinin muhasebesini ise İP'li Meclis üyesi ve aynı zamanda Encümen üyesi olan Adem Efe'nin yaptığı belirlendi. İşte bu isimler arasındaki bağlantının belediyede imar işlerinde yolsuzluk yapıldığı şüphesini arttırdı.





KAPATILMAK İSTENDİ

Genel Merkez talimatıyla görevinden istifa eden Ersin Solmaz ile birlikte belediye başkan yardımcısı ve aynı zamanda Fen İşleri Müdürü olan Serkan Abacı ile Yapı Kontrol Müdür Vekili Ömer Tamay da görevlerinden istifa ettirildi. Bu istifalarla belediyedeki yolsuzluk iddialarının üstünün kapatılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Organize şekilde belediyenin imar işlerini birlikte yürüttükleri iddia edilen CHP ve İP'li üyelerin şimdiye kadar kimlere imar ruhsatı verdiği merak konusu oldu. CHP'li Belediye Başkanı Levent Tuncel'in iddialar karşısında izleyeceği tutum merak ediliyor.