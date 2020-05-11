İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı.

Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.





TEDAVİSİ TAMAMLANDI, TABURCU EDİLDİ

Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.





26 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.