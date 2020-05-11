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    • 11.05.2020 23:45
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    ölüme terk edince devreye girmişti... , koronavirüs tedavisinden sonra taburcu edildi

    'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla 'ye getirilen 47 yaşındaki , tedavi olduğu 'nden taburcu edildi.

    Emrullah Gülüşken taburcu edildi

    'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen çocuklarıyla birlikte 'ye getirilen , tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

    Edinilen bilgiye göre, 'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı.

    Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.

    TEDAVİSİ TAMAMLANDI, TABURCU EDİLDİ
    Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tedavi olduğu 'nden taburcu edildi.

    26 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
    Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

    Haberler Güncel İsveç ölüme terk edince Türkiye devreye girmişti... Emrullah Gülüşken, koronavirüs tedavisinden sonra taburcu edildi
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