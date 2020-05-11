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    • 11.05.2020 23:12
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadele mesajı: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın

    Son dakika haberine göre, Başkan , hesabı Twitter üzerinden le (Kovid-19) mücadeleyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadele mesajı

    Başkan , hesabı Twitter üzerinden le (Kovid-19) mücadeleyle ilgili bir paylaşımda bulundu.



    Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.

    Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadele mesajı: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın
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