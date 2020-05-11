Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadele mesajı: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle ilgili bir paylaşımda bulundu.



Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.



Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız. pic.twitter.com/Wdej3I5UGz