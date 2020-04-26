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    • 26.04.2020 21:40
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    Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin

    İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı , tedavi edilmeyerek evine gönderilmişti. Kızı 'in çağrısı sonrasında Türkiye araya girdi ve Emrullah Gülüşken'i Türkiye'ye getirdi. Leyla Gülüşken, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın cumhurbaşkanım." dedi.

    Leyla Gülüşken'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

    İsveç'te koronavirüs teşhisi konan, hastanede tedaviye alınmayan ve evinde kalması söylenen (47) kızı Leyla sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından Başkan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca harekete geçti.


    ŞEHİR HASTANESİNE YERLEŞTİRİLDİ
    Türkiye'den İsveç'e uçak gönderildi. Koronavirüs rahatsızlığı olan Emrullah Gülüşken ve dört çocuğu uçakla memlekete getirildi.


    Tedavisi için Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi.

    "KUTLU DAVANIZA ŞAHİT OLDUĞUM İÇİN..."
    Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a teşekkür eden şu ifadelere yer verdi:

    "Telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Leyla sosyal medya hesabından duygularını şöyle paylaştı: Benim her zaman kahramanım oldunuz, sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın cumhurbaşkanım"



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