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    • 26.04.2020 17:00
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    İletişim Başkanı 'dan 'in kızı Leyla'ya duygulandıran yanıt: Asıl biz teşekkür ederiz

    İsveç'te koronavirüse yakalanan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen 'in kızı Leyla'nın çağrısına yanıt veren Türkiye, ambulans uçakla Gülüşken ve çocuklarını Türkiye'ye getirdi. Türkiye'nin bu tutumu sonrası Leyla Gülüşken yetkililere teşekkür ederken, İletişim Başkanı Altun Leyla'ya "Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle" dedi. İşte o duygusal mesajlaşma...

    Altun'dan Leyla'ya duygulandıran yanıt: Asıl biz teşekkür ederiz

    İsveç'te tedavi edilmediği ve kızı Leyla'nın çağrısına cevap verilerek tarihi bir hamle ile özel uçakla ülkeye getirilen 'in yurda inişinin ardından Leyla ve İletişim Başkanı Altun arasında bir mesajlaşma gerçekleşti. Leyla Gülüşken "Şuan uçak iniyor" diyerek Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve İletişim Başkanı 'a teşekkür ederken Altun da yazdığı cevap tweetinde Leyla'ya "Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle" dedi. İşte o duygusal mesajlaşma...

    DÜNYAYA TARİHİ BİR DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASI ÖRNEĞİ GÖSTERİLDİ
    İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bunun üzerine yaşanan gelişmeler dünya basını tarafından anbean izlendi. Devlet - millet dayanışması dünyanın başka bir noktasında görülmemiş biçimde bir örnekle daha sergilendi. İsveç'ten yükselen çağrının, sesin sahibi Leyla Gülüşken ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasındaki yazışma da kayıtlara böyle geçti.

    LEYLA GÜLÜŞKEN: ALLAH SİZİ MİLLETİMİZİN BAŞINDAN EKSİK ETMESİN
    Şuan uçak iniyor. Trt Haber canlı yayınla izliyoruz Allah razı olsun herkesten. Sayın Bakanımız @drfahrettinkoca ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Allah sizi milletimizin başından eksik etmesin. Ayrıca İletişim Bakanımız @fahrettinaltun a çok teşekkürler.

    FAHRETTİN ALTUN: ASIL BİZ TEŞEKKÜR EDERİZ
    Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle.

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