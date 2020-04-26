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    • 26.04.2020 13:26
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    'teki Türk hasta ambulans uçakla 'ye getiriliyor

    'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki , 'nın talimatıyla çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la birlikte 'ye getirilmek üzere yola çıktı. Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ailenin birazdan Ankara'da olacağını açıkladı.

    Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

    'in 'te kalan kızı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin gönderdiği ambulans uçağın gelmesiyle çok duygulandığını belirtti.

    Leyla Gülüşken, yetkililerin haberi aldıktan sonra kendilerini aradığını ifade ederek "Haberimiz Anadolu Ajansında yayımlandıktan sonra onlarca yetkiliden telefon aldık. bize kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz." dedi.

    Batman'ın Gercüş ilçesinden İsveç'e yerleştiklerini anlatan Gülüşken, devletin kendilerini ortada bırakmadığını vurgulayarak "Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız 'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya'ya, YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve UID İsveç Başkanı Özer Eken'e teşekkürler ederim." diye konuştu.

    "KOVİD-19 TEŞHİSİ KONULDU. BUNA RAĞMEN BABAMI EVE GÖNDERDİLER"
    Leyla Gülüşken, babasının 13 gün önce hastalandığını, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtmişti.

    Babasının durumu kötüleşince tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

    Gülüşken, tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirterek "Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    BAKAN DUYURDU: BİRAZDAN ANKARA'DA...
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadesini kullandı.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen ambulans uçağın İsveç'ten Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.

    Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilme fotoğrafını da paylaşan Bakan Koca, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadelerine yer verdi.

    SAĞLIK BAKANI KOCA TALİMAT VERDİ
    Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı , sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istemişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken'i arayarak Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

    Haberler Güncel İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
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