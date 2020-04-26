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    • 27.04.2020 00:35
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    'dan paylaşımı: "Gücünü bil ülkem!"

    Fahrettin Koca, 'te koronavirüs teşhisi konduktan sonra tedavi edilmeyen ve 'nın gönderdiği uçakla 'ye getirilen ve ailesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. , "Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde ’da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" dedi.

    Bakan Koca: Gücünü bil ülkem!

    'te koronavirüs teşhisi konulan , tedavi edilmeyerek evine gönderilmişti. Kızı Leyla Gülüşken'in çağrısı sonrasında araya girdi ve Emrullah Gülüşken'i tedavi etmek için 'ya getirdi.


    GÜCÜNÜ BİL ÜLKEM
    konuyla ilgili "COVID-19 hastası vatandaşımız Emrullah Bey'in durumundan Türkiye sabah 04'te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, talimatıyla 09.10'da İsveç'in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara'da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" açıklamasında bulundu.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı:

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Emrullah Gülüşken paylaşımı: "Gücünü bil ülkem!"
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