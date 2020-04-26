İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Emrullah Gülüşken, tedavi edilmeyerek evine gönderilmişti. Kızı Leyla Gülüşken'in çağrısı sonrasında Türkiye araya girdi ve Emrullah Gülüşken'i tedavi etmek için Ankara'ya getirdi.



GÜCÜNÜ BİL ÜLKEM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili "COVID-19 hastası vatandaşımız Emrullah Bey'in durumundan Türkiye sabah 04'te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 09.10'da İsveç'in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara'da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" açıklamasında bulundu.



İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı: