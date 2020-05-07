Koronavirüsün ardından 4 aşamada normalleşme!

Başkan Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası normalleşme süreciyle ilgili, "Tedbirleri hızlandırabiliriz de tekrar sıkabiliriz de, bu pandemi ile ilgili gelecek verilere bağlı" dedi. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı il sayısının artırılmasının planlandığını belirten Erdoğan, "Vaka sayısının düştüğü illerde rahatlama olacak" diye konuştu.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK'da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi. Toplantıda değerlendirilen 4 aşamalı plan şöyle: