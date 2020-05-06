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Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde yeni hayatımız böyle olacak! İşte madde madde kurallar

Başkan Erdoğan, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre koronavirüs salgınıyla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak. Peki 11 Mayıs'tan sonra hayatımız nasıl olacak? İşte bizi bekleyen yeni kurallar...

06.05.2020 09:28 - Son Güncelleme: 06.05.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





