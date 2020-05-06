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Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde yeni hayatımız böyle olacak! İşte madde madde kurallar
Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde yeni hayatımız böyle olacak! İşte madde madde kurallar
Başkan Erdoğan, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre koronavirüs salgınıyla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak. Peki 11 Mayıs'tan sonra hayatımız nasıl olacak? İşte bizi bekleyen yeni kurallar...
06.05.2020 09:28
- Son Güncelleme: 06.05.2020 09:33
AVM'LER VE CADDE MAĞAZALARI
MASKESİZ GİRİLMEYECEK
- Maskesiz girmek yasak.
- Girişte müşterinin ateşi ölçülecek.
- Mağaza içerisindeki dolaşım alanları arttırılacak. Raflar ona göre ayarlanacak. - Dar alanlar kapatılacak.
- İçeride belirli sayıda müşteri bulunacak.
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- Deneme kabinleri sürekli dezenfekte edilecek.
- Denenen kıyafetler UV ışınları ile dezenfekte olacak. Bir süre başka müşteri tarafından denenmeyecek.
- Ödeme sırasında en az 2 metre mesafe olacak.
- Ortam sürekli kontrol edilecek.
- Girişlerde ateş ve maske kontrolü yapılacak.
- X-ray yerine el dedektörü kullanılacak.
- Müşteri sayısı kapalı alana göre belirlenecek.
- Gidiş ve geliş şeklinde yürüyüş yolları belirlenecek.
- Yürüyen merdivenler sürekli dezenfekte edilecek.
- Asansörler çalışmayacak.
BERBERLER VE KUAFÖRLER
TEK KULLANIMLIK HAVLU VERECEKLER
Berber ve kuaförlerin en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğunu söyleyen İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 11 Mayıs'tan itibaren Türkiye'deki 107 bin berberin nasıl çalışacağını açıkladı:
- Randevusuz müşteri alınmayacak. Müşteriye ikram yapılmayacak.
- İçeride müşteri beklemeyecek.
- Galoşsuz girilmeyecek.