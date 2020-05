SAKAL TIRAŞI SADECE MAKİNE İLE YAPILACAK

"Bayramdan önce açılmayı ilgili kurumlardan talep ediyorduk, oldu. 11 Mayıs'a hazırız, işimizi, aşımızı ve müşterimizi özledik" diyen Şükrü Akyüz, açıldıktan sonra salgın nedeniyle berber ve kuaför esnafında uygulanacak tedbirleri şöyle sıraladı:

Her müşteri salona girerken ateş ölçerden geçecek. Müşterinin kolonya ile elini dezenfekte etmesi sağlanacak. Müşteri salona girişte maske takacak. Ama saç kesimi sırasında çalışmayı engellememek için maskesini çıkaracak. Çalışan herkes maske takacak. Çalışan, üzerine uzun beyaz iş gömleğini giyecek ve bu gömlekler salgın bitinceye kadar her gün yıkanacak. Her müşteride artık tek kullanımlık havlu ve saç penuarıyla çalışılacak. Kullanılacak alet, edevat ve koltuk her müşteriden sonra sterilize edilecek. 3 koltuk varsa, bir koltuk ara verilerek sosyal mesafe korunacak şekilde çalışılacak. Ustura ile sakal traşı salgın bitene kadar kesinlikle yasak. Sadece tıraş makinesi ile sakal kısaltılabilecek.