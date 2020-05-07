İşte Kovid-19 sonrası normalleşmenin yol haritası





Türkiye'de virüs sonrası normalleşme adım adım başlıyor. Vatandaşın sağlığının korunması için atılacak adımlar belirleniyor. Ulaşımdan restoranlara, bankalardan kargoculara kadar her sektörün yol haritası çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı'nın 10 başlıkta hazırladığı rehberler meslek odalarına, belediyelere ve ilgili kurumlara gönderildi. İşte, yeni hayatta vatandaşın ve şirketlerin uyacağı kurallar…