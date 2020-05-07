Almanya'da salgına karşı ülke genelinde 22 Mart'ta alınan önlemlerin eyaletler arasında koordinasyon sağlanmadan gevşetilmeye başlanması birçok siyasetçi tarafından eleştirilmişti. Berlin Eyaleti'nin Başbakanı Michael Müller, henüz salgının üstesinden gelinmediğini, bu nedenle bazı eyaletlerin şimdiden önlemleri gevşeteceklerini açıklamalarını endişeyle karşıladığını belirtmişti.

Kovid-19 hastalığının henüz kesin bir tedavisi ve aşısı bulunmuyor. Virüsün hızlı yayılmasını engellemek için uzun bir süre sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekecek. Hollanda'nın Amsterdam kentinde bir restoran 1.5 metrelik kabinlerde müşterilerini ağırlamaya başladı. Fransız tarzı özel odalardan ilham alınarak dizayn edilen restoran, pandemiyle yaşanacak yeni dönem için de ilham olabilir.