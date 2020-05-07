ABD'de Los Alamos National Laboratuvarı'ndan uzmanlar, yeni tip corona virüsün evrimleşmiş "ölümcül" bir türünün yayılmaya başladığını açıkladı. Uzmanlar, yayınladıkları raporda, ABD'de virüsün 14 ayrı mutasyonunun keşfedildiğini, bunlardan "Spike D614G" isimli olanın çok daha tehlikeli olduğunu ve bu halinin daha hızlı bulaşmasının yanı sıra, insanların hastalığa ikinci kez yakalanma ihtimalini de artırıyor olabileceğini söyledi.
Bilim insanlarının yaptığı araştırma, 6 bini aşkın corona virüsü genetik verisinin bilgisayarda analizine dayanıyor. Analiz, tekrar tekrar denendi ve her seferinde yeni korona virüsünün daha baskın hale gelmeye başladığı sonucu çıktı.
SPİKE D614G
Bilim insanları, Spike D614G'nin, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan orijinal suştan çok daha bulaşıcı ve öldürücü olduğu belirterek, insan akciğer hücreleri üzerindeki reseptörlere daha kolay bağlanabildiğini, hatta insan vücudunun virüse geliştirdiği antikorları atlatabileceğini vurguladı. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeden "BioRxiv" adlı internet sitesinde yayınlanan 33 sayfalık rapora göre, corona virüsün bu yeni türü ilk olarak geçen şubat ayında Avrupa'da ortaya çıktı, hızla ABD'nin doğu sahillerine ulaştı ve mart ayı ortalarından bu yana dünyada en yaygın olan corona virüs versiyonu haline geldi.
Bilim insanları, virüsün yüzeyindeki dikensi proteinleri etkileyen "Spike D614G" nedeniyle yapılan aşı ve tedavi çalışmalarının etkili olmayabileceği konusunda da bilim dünyasına uyarıda bulundu. Kapsamlı aşı ve tedavi çalışmalarına katılan bilim insanları Los Ageles Times'a, virüsün her yıl yeni bir aşı gerektiren grip virüsünde olduğu gibi mutasyona uğramamasını umduklarını söyledi
İLK GÖRÜLDÜĞÜ YER
Los Alamos araştırması corona virüsünün yeni damarının ilk nerelerde ortaya çıktığı ve nasıl yayıldığı konusunda bölge bölge detaylandırma da yapıldı. Araştırmaya göre, İtalya'da virüsün bu mutasyonunun şubatın son haftasında neredeyse virüsün ilk versiyonuyla eş zamanlı olarak ilk ortaya çıktı. Şubatın son günlerinde virüsün yeni türü Washington Eyaleti'nde ilk kez görüldü. Ama mart ayının 15'ine gelindiğinde burada en çok görülen tür haline geldi. New York'ta virüsün ilk türü mart ortalarında ortaya çıktı ancak yeni mutasyon bir kaç gün içinde eyalete yayıldı. Los Alamos araştırmasına göre virüs, peş peşe değişiklik geçirmeye devam edebilir ve bu iyi izlenmez ise aşıların etkisi sınırlı olabilir.
Almanya'da eyaletlerdeki ekonomi bakanları ülke genelinde restoran ve birahanelerin 9 Mayıs'tan başlayarak 22 Mayıs'a kadar ülke genelinde aşamalı olarak açılmasına karar verdi. Kararın Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından da onaylandığı belirtildi. Restoran ve birahanelerin açılması sıkı kurallara bağlandı. İşletmeler açılmadan önce hijyen ve sosyal mesafe koşulları yerine getirilmek zorunda.
Almanya'da salgına karşı ülke genelinde 22 Mart'ta alınan önlemlerin eyaletler arasında koordinasyon sağlanmadan gevşetilmeye başlanması birçok siyasetçi tarafından eleştirilmişti. Berlin Eyaleti'nin Başbakanı Michael Müller, henüz salgının üstesinden gelinmediğini, bu nedenle bazı eyaletlerin şimdiden önlemleri gevşeteceklerini açıklamalarını endişeyle karşıladığını belirtmişti.
Kovid-19 hastalığının henüz kesin bir tedavisi ve aşısı bulunmuyor. Virüsün hızlı yayılmasını engellemek için uzun bir süre sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekecek. Hollanda'nın Amsterdam kentinde bir restoran 1.5 metrelik kabinlerde müşterilerini ağırlamaya başladı. Fransız tarzı özel odalardan ilham alınarak dizayn edilen restoran, pandemiyle yaşanacak yeni dönem için de ilham olabilir.