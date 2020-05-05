Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdikten sonra inşaatına 9 Nisan'da başlanan ve 1008 yatak kapasiteli olacağı belirtilen Atatürk Havalimanı Hastanesi ile ilgili çalışmalar, 4 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.