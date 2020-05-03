Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2020 20:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2020 20:13
    ABONE OL

    'nün '' yalanına 'nden yanıt!

    Gazetesi'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. 'Atatürk Havalima'nın 2 pistini hastane için betona gömdüler' yalanını ortaya atan Sözcü'nün iftiraları çok geçmeden yalanlandı. 'nden yapılan açıklamada " 17/35 pistleri  Havalimanının tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır. Bahse konu pistler  iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Sözcü'ye DHMİ'den yalanlama!

    yandaşı 'nün bir yalanı daha çok geçmeden ortaya çıktı. ''ndaki 2 pistin hastane çalışmaları için betona gömüldüğünü' ileri süren Sözcü'ye cevap 'nden geldi.

    İşte Sözcü'nün o yalan haberi

    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞETMESİ'NDEN YANIT
    Atatürk Havalimanı 17/35 pistleri nın tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır. Bahse konu pistler Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır.

    Atatürk Havalimanında gerçekleşen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonları için 05/23 pisti kullanılmaktadır.
    Devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen Hastane'nin Atatürk Havalimanı operasyonlarına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

    Aktif olarak kullanılan 05/23 pistinden park alanları, genel Havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarımız bulunmaktadır. Öte yandan Annex-14'te belirtilen tüm şartlara uygundur ve herhangi bir mania teşkil etmemektedir.

    Bir diğer husus da, yapımı devam eden imalatların elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Haberler Güncel Sözcü'nün 'Atatürk Havalimanı' yalanına Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yanıt!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri