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    Son dakika: duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada " bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

    Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada " bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi!
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