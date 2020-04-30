Son dakika: Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum ne? A Haber salgın hastanesinde | Video

30.04.2020 14:36

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. 45 gün içerisinde tamamlanması planlanan salgın hastanesinde sona gelindi. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, 4 bin kişinin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı o hastane yapılacağı bölgede süren çalışmaları yerinde inceledi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulması talimatını verdiği ve koronavirüs hastaların tedavi edileceği salgın hastanesinin inşasında son durum ne? 45 gün içerisinde tamamlanması planlanan salgın hastanesinde sona gelindi.

A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, 4 bin kişinin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı o hastane yapılacağı bölgede süren çalışmaları yerinde inceledi.