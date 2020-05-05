Libya'da şehit edilen MİT görevlileri ve ailelerinin ifşa edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel her fırsatta Ergenekon operasyonları mağduru olduğunu söylüyordu.. Ağırel'in Ergenekon dosyasına nasıl girdiği anlaşıldı.

İKİ PLATFORMUN BAŞKANI YAPILDI

Murat Ağırel'in Atatürk Havalimanı kargo terminalinde Gümrük Müşaviri olarak çalıştığı sırada bir süre işsiz kaldığı, bu sırada CHP'li Tuncay Özkan ile tanıştığı, Özkan tarafından Biz Kaç Kişiyiz Sivil Toplum Platformu ve Memleket Sevdalıları Platformu'nun İstanbul Şube Başkanı yapıldığı öğrenildi.







ÖZKAN İÇİN GÖSTERİLER DÜZENLEDİ

Gümrükçü Murat Ağırel'in Tuncay Özkan'ın talimatlarıyla hareket ettiği, Özkan'ın CHP'ye girmesi için çalıştığı, bunun için Özkan lehine tiyatral gösteriler organize ettiği, Özkan'ın 'mobil alkış ekinin' başkanlığını yaptığı anlaşıldı. Ağırel'in Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınması ardından savcılıktaki ifadesinde Özkan'ın CHP'de siyaset yapmasını istediklerini, fakat Deniz Baykal engelini aşamadıklarını söylemesi dikkat çekti.

Ayrıca Murat Ağırel, Tuncay Özkan'ın CHP İstanbul İl Yönetimine adam sokmak istediği, kendisinden isim sorduğu, tanıdığı iki bayanın ismini verdiğini söylediği anlaşıldı.

Ağırel'in 25 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon dosyasına bakan firari FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından sorgulandığı, adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildiği, o dönem İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Balyoz Mahkemesi Başkanı FETÖ hükümlüsü Ömer Diken tarafından yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldığı belirlendi.





MOBİL ALKIŞ EKİBİ

Murat Ağırel'in Tuncay Özkan'dan sık sık talimat alıp Biz Kaç Kişiyiz Platformu üyelerini toplayarak Özkan'a 'mobil alkış ekibi' oluşturduğu, Özkan'ın Ağırel'i sık sık arayarak alkış ekibini çeşitli yerlere çağırdığı tespit edildi.

FETÖ SUÇLAMASI

Biz Kaç Kişiyiz hareketinin kurucularından Derya Derviş'in Murat Ağırel'i FETÖ'cü olmakla suçladığı da belirlendi. Derya Derviş'in Murat Ağırel için 'Veda da Samim'in karısı ve sen de varsın orada. Senin yazıların da var burada. Siz Fetoşçusunuz oğlum. Siz bizleri yani gerçek ulusalcıları böyle ispiyon edersiniz. Ben bugün fetoşçu polislerle kavga ettim' dediği öğrenildi. DAMLA KAYA/SABAH

